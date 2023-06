La CNIL inflige une amende de 40 millions d'euros à Criteo

Après un an d'attente, la CNIL prononce enfin sa décision finale sur le dossier de violations du RGPD par Criteo. Si le montant de l'amende infligée, 40 millions d'euros, peut paraître une somme importante, elle n'en est pas moins réduite d'un tiers par rapport à ce qu'avait proposé le rapporteur de l'autorité l'année dernière. Sur le fond, cette décision pointe notamment le fait que l'entreprise est responsable du bon respect du RGPD par ses sous-traitants.

La CNIL a donc rendu sa décision : Criteo doit payer une amende de 40 millions d'euros pour avoir violé le RGPD sur plusieurs points et notamment sur le consentement, l'information et le droit d'accès des personnes dont l'entreprise a utilisé des données personnelles. Le montant peut paraître important, mais cette somme reste bien inférieure à celle proposée par le rapporteur de la CNIL l'an passé, à savoir 60 millions d'euros.

L'association plaignante, Privacy International, estime cependant, dans un communiqué de presse transmis à Next INpact, que la CNIL « a heureusement maintenu une amende considérable, proche du maximum établi par le RGPD ».

La formation restreinte de la CNIL, dans sa décision prise le 15 juin et publiée ce jour au Journal officiel, suit le rapporteur sur les constats d'infraction au RGPD et évoque cette première proposition d'amende, mais ne donne pas d'explication claire à propos de la différence entre celle-ci et le montant finalement décidé.

L'affaire remonte à novembre 2018, quand l'organisation britannique Privacy International a attaqué sept sociétés dont Criteo, le spécialiste français du reciblage publicitaire, suivi un mois après par l'association None of Your Business (noyb) de Max Schrems.

Non-conformité avec le RGPD et formalisme abusif pour s'opposer au traitement des données