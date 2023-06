Alibaba change de président et de directeur général

La holding Alibaba Group annonce ce 20 juin le remplacement de son directeur général Daniel Zhang après huit ans passés à sa tête. Le vice-président exécutif Joseph Tsai est nommé président du board, tandis qu’Eddie Wu, actuellement directeur de la division d’Alibaba réunissant ses deux plateformes d’e-commerce Taobao et Tmall Online prendra le rôle de directeur exécutif.

Daniel Zhang reste au sein du groupe pour se concentrer sur sa branche cloud, dont il sera président directeur général. Pour rappel, Alibaba a été divisé en six entités réunies dans une holding en mars dernier.

Les activités Cloud Intelligence et la gestion de Taobao et Tmall Online représentent deux de ces divisions. Les quatre autres se composent d’une entité dédiée aux services locaux, qui réunit notamment ceux de livraison et ses applications de cartographie, de la société de logistique Cainiao Network Technology, du reste des activités e-commerce d’Alibaba, parmi lesquelles AliExpress et Lazada, et des activités dédiées aux médias numériques et au divertissement.

Les changements annoncés entreront en vigueur le 10 septembre 2023.

Joseph Tsai et Eddie Wu, deux artisans du succès d’Alibaba