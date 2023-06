Les disques durs HAMR de 32 To arrivent chez Seagate, 36 à 50 To à suivre

Seagate prévoit de commercialiser cette année des disques durs de 32 To grâce à sa technologie HAMR sur laquelle il travaille depuis des années. Des versions de 36 et 40 To devraient suivre rapidement, puis 50 To... toujours au format de 3,5 pouces. Le fabricant compte bien en profiter pour augmenter sa marge.

Cela fait maintenant près de six ans que l'on vous a présenté en détail les technologies MAMR (Microwave Assisted Magnetic Recording) de Western Digital et HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording) de Seagate. La première utilise un oscillateur/amplificateur sur la tête d’écriture, tandis que la seconde exploite un faisceau laser. La finalité est la même dans les deux cas : augmenter la densité des plateaux et ainsi multiplier la capacité des disques durs.

Augmenter la capacité dans un espace contraint

En effet, le format 3,5 pouces est normalisé en largeur, longueur et hauteur, limitant les possibilités d'évolution, il n'est par exemple pas possible d'empiler des plateaux à l'infini. Les fabricants sont déjà à 10 plateaux dans moins de 9 cm de hauteur.

Les disques durs HAMR ne nécessitent pas de contrôleur ou un système particulier, ils fonctionnent et s'installent comme n'importe quel disque dur PMR classique, aussi bien dans un ordinateur de bureau qu'un serveur dans un datacenter.

Seagate propose déjà des disques de 20 To et 24 To en HAMR, pas si loin des traditionnels PMR en capacité. Ils ne sont pas encore disponibles en gros volume, il s'agit surtout pour les partenaires de tester cette technologie, mais le fabricant se prépare à changer d'échelle.

Lors d'une présentation à la Bank of America 2023 Global Technology Conference, Gianluca Romano (directeur financier de Seagate) s'est exprimé sur l'avenir à court et moyen terme des disques durs. L'entretien a été retranscrit par Seeking Alpha.

HAMR : 32 To en approche, 40 To l'année prochaine, 50 To ensuite