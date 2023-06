Debian 12 : comment mettre à jour vers la nouvelle version majeure

L’arrivée d’une nouvelle Debian est toujours un évènement important dans le monde Linux. La réputation de solidité et de fiabilité de cette distribution n’est plus à faire, et elle sert de socle à un très grand nombre d’autres systèmes, dont le plus connu est sans conteste Ubuntu (qui sert lui-même de base à de nombreuses distributions, dont Linux Mint).

Debian 12, nommée Bookworm, apporte une longue liste d’améliorations, en plus d’une vaste modernisation, incluant le passage au noyau Linux 6.1. Vous souhaitez donc peut-être y passer dès maintenant, mais ne possédez pas une information importante : sur Debian, les mises à jour majeures ne sont pas automatiques.

La position de Debian a toujours été claire sur le sujet, préférant laisser un contrôle total aux utilisateurs, le processus pouvant être long sur des configurations chargées en applications, modifications et autres.

Voici donc un petit guide pour vous guider dans le processus. Dans tous les cas, rien ne vous empêche d’attendre que Debian 12 ait reçu une ou deux « versions à point », dans le cas où vous craindriez des erreurs de jeunesse.

Avant toute chose : sauvegardez !

Passer à une version plus récente d’un système est souvent présenté comme une étape simple, presque triviale. Une vision largement accentuée par les habitudes prises sur les environnements mobiles. Et pour cause, qu’il s’agisse d’Android ou d’iOS, le processus général est le même pour les mises à jour mineures, intermédiaires et majeures : un téléchargement suivi d’une phase d’installation plus ou moins longue.