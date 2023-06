Le Conseil scientifique du CNRS dénonce les « entraves administratives » à la recherche, Antoine Petit (PDG) riposte

Dans un livre blanc préliminaire publié sur son site, le Conseil scientifique du CNRS pointe les « entraves administratives » à la recherche. Cette publication n'est pas du goût du PDG du Centre qui se désolidarise « totalement de la tonalité générale de ce livre blanc », dans un email interne qu'a pu se procurer Next INpact.

Le Conseil scientifique, instance qui veille à la cohérence de la politique scientifique du centre, a publié en mai dernier un « Livre blanc préliminaire sur les entraves à la recherche » [PDF] dont le « focus » en sous-titre est « entraves administratives ». Sale temps pour la recherche en France car, il y a peu, c'était le Conseil scientifique de l’ANSES qui montait au créneau.

Le document, très critique sur le cadre administratif dans lequel évoluent les chercheurs et chercheuses du CNRS, parle d'un « alourdissement régulier d'un cadre administratif », d'une « atmosphère de défiance généralisée », de « pratiques d’auto-censure vis à vis des programmes européens » et d'un « décrochage international » qui seraient en partie dus à ces « entraves administratives ».

Une « note liminaire » précise que le rapport est « fondé sur une collection d’« expériences de terrain », qui sont apparues suffisamment fortes et cohérentes pour constituer la base de ce texte » et affirme la nécessité de mettre en place une enquête large ou un audit plus complet. Cette note ajoute que « si les exemples pris relèvent par essence du CNRS, les mêmes travers, mutatis mutandis, se retrouvent de manière identique, voire aggravée, au sein d’Universités ou de Grandes Écoles ».

Ces multiples pincettes n'ont pas évité les grincements de dents du PDG du CNRS, Antoine Petit, qui, dans un email interne adressé aux diverses directions du Centre, se désolidarise totalement de la démarche.

Si le Conseil scientifique du CNRS semble étendre le problème à toute la recherche française, il remarque dans sa conclusion que des institutions de recherche du plus haut niveau mondial, comme les universités de Cambridge ou de Harvard, le MIT, la Max Planck Gesellschaft ou l’Institut Weizmann, « réussissent à trouver des solutions pour accompagner au mieux les scientifiques et faciliter les missions des services à la recherche ».

Constat d'une « exaspération croissante »