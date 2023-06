Le FSB accuse Apple et la NSA d’espionner des milliers d’iPhone

Le renseignement russe a accusé Apple et la NSA d'avoir lancé une campagne d'espionnage sur des milliers d'iPhone, dont une partie en Russie. Parallèlement, Kaspersky indique que plusieurs dizaines d'iPhone d'employés ont été touchés par une attaque très sophistiquée, sans faire de lien direct avec l'annonce du FSB.

Le Service fédéral de sécurité russe accuse dans un communiqué (le site n'est d'ailleurs pas en HTTPS) Apple et la NSA d’espionner des milliers d’iPhone, avec la participation active du constructeur. Le FSB affirme avoir découvert une vaste campagne d’espionnage, via des malwares installés sur les téléphones. Le tout grâce à une faille de sécurité non documentée, selon le ministère russe des Affaires étrangères.

Le FSB accuse en particulier Apple de donner son concours et trouve en conséquence la communication de l’entreprise trompeuse. La société offrirait ainsi « aux services de renseignement américain un large éventail d’opportunités pour contrôler à la fois toute personne digne d’intérêt pour la Maison-Blanche, y compris leurs partenaires dans les activités anti-russes », et même « leurs propres citoyens ».

La campagne ne serait pas dirigée uniquement contre des Russes. Les anciennes républiques soviétiques, l’Asie du Sud, la Chine, Israël, la Syrie et même des pays membres de l’OTAN seraient ciblés.

Selon le ministère des Affaires étrangères encore, « le renseignement américain utilise les entreprises tech depuis des années dans l’objectif de collecter de larges quantités de données des internautes sans qu’ils le sachent ».

Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a précisé à Reuters que l’utilisation des iPhone dans l’administration est « inacceptable et interdit ». En revanche, les fonctionnaires sont libres de les utiliser « pour des communications privées et non officielles ».

Des dizaines d’iPhone infectés chez Kaspersky