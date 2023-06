L’étrange histoire de TempleOS et de son concepteur

Terrence Andrew Davis est né le 15 décembre 1969 aux États-Unis. Septième enfant d’une fratrie de huit, il présente très tôt un intérêt pour l’informatique, notamment grâce à un Apple II à l’école primaire. Plus tard, il se passionne pour la plateforme Commodore 64. Adolescent, il apprend l’assembleur et se lance dans le développement.

Jusqu’à ses 25 ans environ, tout se passe bien. Il obtient une maîtrise en génie électrique de l’université d’Arizona, puis travaille plusieurs années comme développeur sur des machines VAX chez Ticketmaster.

Mais au milieu des années 90, c’est la bascule. Une succession d’épisodes maniaques finit par le conduire en hôpital psychiatrique pour la première fois. Le diagnostic posé est alors une bipolarité, qui sera un peu plus tard révisée en schizophrénie. Il est persuadé que des extraterrestres arpentent la Terre et qu’il est suivi par des hommes en noir.

Dans les années qui suivent, il commence à faire des dons à des œuvres caritatives, le plus souvent chrétiennes. C’est dans ce contexte, comme il le dira plus tard, que Dieu serait venu lui parler après l’avoir remarqué. Terry aurait alors reçu une mission : construire le Troisième Temple de Jérusalem qui, dans la tradition juive, doit être reconstruit après le retour du Messie. Mais les instructions de Dieu sont claires : ce temple ne sera pas de pierre, mais un système d’exploitation.

Le développement a commencé vers 2003, dans un langage créé pour l’occasion, basé sur C et baptisé HolyC, lui-même créé en C et C++. On peut traduire HolyC par « C sacré », mais il s'agit peut-être un jeu de mots avec Holy See, nom anglais du Saint-Siège à Rome. Le projet est initialement connu sous le nom de J Operating System, puis change pour LoseThos, et encore plus tard pour SparrowOS.

C’est en 2013 seulement que le projet devient TempleOS. Terry Davis annonce alors très officiellement que le « temple de Dieu est terminé » et que Dieu va tuer la CIA. L’homme mourra en août 2018 percuté par un train, sans que l’on sache s’il s’agissait d’un accident ou d’un suicide. Il était sans domicile fixe depuis plusieurs années, mais continuait à diffuser des vidéos via un smartphone.

Mais pourquoi parler de TempleOS ? Parce qu’en dépit du personnage – ouvertement raciste et homophobe dans certains streams – le projet a fasciné et continue de le faire. Un système d’exploitation complet développé par une seule personne, fonctionnel et contenant des applications, dont des jeux.