Sécurité des emails : trop peu de « .fr » sont protégés, quid des quatre FAI nationaux ?

L’AFNIC tire un triste bilan de son analyse de plus de 3 millions de noms de domaine utilisés pour des emails : 48 421 seulement sont protégés contre l’usurpation d’identité. Nous en profitons pour refaire le tour des quatre FAI nationaux. Free est toujours un bon élève, suivi par SFR. Orange et Bouygues Telecom ferment la marche.

Dans un article publié récemment, l’Association française pour le nommage Internet en coopération (ANFIC) revient sur la sécurité des emails. Elle rappelle que ce service a été conçu à une époque où Internet n’était pas encore un réseau public que l’on connaît. Le premier email date en effet de 1971, tandis que le premier spam est arrivé en 1978. Aujourd’hui encore, l’email manque cruellement de sécurité alors que des solutions existent depuis des années.

SPF, DKIM et DMARC : le tiercé gagnant

« Les cas d’usurpation d’identité utilisant l’email se multiplient car il est possible de renseigner n’importe quelle adresse dans l’en-tête "From" d’un courriel, ce qui a pour conséquence de faciliter divers abus tels que l’hameçonnage », rappelle l’AFNIC. Ce champ From n’est en effet qu’un simple champ de texte parmi d'autres, on peut donc le modifier comme on veut avec un serveur SMTP maison ou peu regardant.

L’Association rappelle qu’il existe des solutions pour se protéger et qu’il « convient d’adopter pour renforcer la confiance dans le courriel ». Elles sont au nombre de trois : SPF (Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail) et DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance). Nous les avons déjà détaillées dans un précédent article, l’AFNIC les a aussi présentées ici.

Moins de 60 % des .fr avec SPF, on tombe sous les 10 % avec DMARC