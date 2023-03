Qualcomm présente son Snapdragon 7+ Gen 2, d'importants gains de performances à la clé

Qualcomm vient d’annoncer sa nouvelle puce Snapdragon 7+ Gen 2. Bien qu’il s’agisse de la seconde génération, les écarts avec la première sont significatifs. Elle représente le nouveau fleuron du milieu de gamme chez le constructeur et des smartphones devraient l’utiliser dès ce mois-ci.

Précisons également que cette hausse significative est valable uniquement pour le Cortex-X2, donc quand les calculs sont effectués sur un seul cœur. Le faible écart de fréquence (130 MHz) sur les autres cœurs entrainera des résultats presque identiques dans les cas de calculs plus intensément parallélisés. La fréquence ne bouge pas sur les quatre cœurs Cortex-A510.

Selon Qualcomm, les performances du CPU ont augmenté d’un maximum de 50 %, pour une efficacité énergétique globale de 13 %. On ne sait cependant pas si cette amélioration a été constatée à performances égales. L’écart de performances, lui, est imputable autant à la fréquence plus élevée qu’à l’arrivée du cœur Cortex-X2. Rappelons qu’Arm propose aussi le Cortex-X3, mais celui est réservé chez Qualcomm au Snapdragon 8 Gen 2, auquel il ne faudrait pas faire de l’ombre.

Le cœur hautes performances Cortex-X2 remplace un des quatre A710 de la plateforme Snapdragon 7 Gen 1 . Il était cadencé à 2,4 GHz au lieu de 2,36 GHz pour les trois autres (oui, l’écart n’était que de 40 MHz). On reste dans tous les cas sur une organisation 1+3+4. Notons que cette dernière ressemble beaucoup à celle du Snapdragon 8+ Gen 1 .

Commençons tout de suite par la partie CPU, qui présente des évolutions notables . On y trouve huit cœurs, répartis comme suit :

La partie GPU bouge encore davantage, avec des performances annoncées comme doublées. Malheureusement, Qualcomm ne donne pas de détails sur les changements architecturaux : on ne connait pas le type de cœurs, leur nombre ou leur fréquence ; il faut se contenter d’un simple « Adreno ». Ces caractéristiques peuvent en plus varier suivant les choix des constructeurs de smartphones, il sera donc impossible de se baser sur les performances d’un terminal avec Snapdragon 7+ Gen2 par rapport à un autre. Un flou regrettable.

Écrans QHD+ à 120 Hz, Hexagon « dopé », modem Snapdragon X62

Plusieurs nouvelles capacités tout de même, comme la gestion des écrans QHD+ à 120 Hz (contre 60 Hz pour la Gen 1), l’arrivée d’un rendu volumétrique (brouillard, fumée, etc.), ainsi que d’une technologie conçue pour effectuer un rendu haute définition sur le premier plan et de définition normale pour le reste, afin d’améliorer les performances (Auto Variable Rate Shading).

Les calculs IA sont assurés par le processeur Hexagon, comme la génération précédente. Mais Qualcomm indique quand même des gains de performances pouvant atteindre 100 %, ainsi qu’une efficacité énergétique améliorée de 40 %. Comme pour le GPU, Qualcomm ne donne pas d’informations précises sur la composition de cette unité. Selon Anandtech qui s’est entretenu avec Qualcomm, l’entreprise n’a pas fait mention de certaines améliorations spécifiques du nouvel Hexagon présent dans le Snapdragon 8 Gen 2. Il s’agirait donc de l’ancienne puce, en plus musclée.

Sur la partie modem, on retrouve le X62 de la génération précédente et sa compatibilité 4G/5G, avec un débit maximal théorique de 4,4 Gb/s. Cependant, une nouveauté s’est invitée, venue directement du Snapdragon 8 Gen 2 : la comptabilité DSDA (dual SIM dual active), qui permet à deux cartes SIM d’utiliser n’importe quel réseau, l’une pouvant par exemple communiquer en 4G et l’autre en 5G.

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 et Quick Charge 5.0

Pour le reste, on trouve quelques autres évolutions intéressantes. Par exemple, le Bluetooth 5.2 laisse sa place au 5.3, tandis que le Wi-Fi 6E peut désormais grimper jusqu’à 3,6 Gb/s (au lieu de 2,9 Gb/s). La nouvelle puce embarque également QuickCharge 5.0 (au lieu du 4+), qui promet une charge de 50 % en 5 minutes.

Concernant la partie photo, ce Snapdragon 7+ Gen 2 est compatible avec les capteurs de 200 mégapixels et permet d’enregistrer un flux vidéo 4K à 60 images par seconde (contre 30 pour la Gen 1). L’ISP (Image Signal Processeur) est désormais de type Triple 18-bit (14-bit dans la génération précédente), permettant de prendre de meilleurs clichés en très basse luminosité, et de tripler la quantité de données d’exposition pour les calculs HDR.

Enfin, Qualcomm a changé de crèmerie pour la gravure de cette Gen 2. Comme pour le Snapdragon 8, la puce est gravée avec une finesse de 4 nm chez TSMC, contre Samsung précédemment.

Le SoC Snapdragon 7+ Gen 2 est disponible dès maintenant pour les constructeurs. D'ici à la fin du mois, les premiers smartphones l'embarquant devraient être disponibles, dont des modèles de Realme et Redmi (Xiaomi), on pense notamment au Note 12 qui sera annoncé dans quelques jours, le 23 mars.