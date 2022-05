Qualcomm : SoC Snapdragon 8+ Gen 1, Snapdragon 7 Gen 1 et plateforme de réalité augmentée XR2

Le fabricant vient d’annoncer deux nouvelles puces pour les smartphones haut de gamme. Le Snapdragon 8+ Gen 1 dispose de huit cœurs (1x Cortex X2 à 3,2 GHz, 3x Cortex-A710 à 2,8 GHz et 4x Cortex-A51 à 2 GHz) avec un GPU Adreno, un DSP Hexagon, un modem 5G X65, etc. Il est toujours gravé en 4 nm, mais passe de Samsung à TSMC. Il s’agit donc essentiellement d’un Snapdragon 8 Gen 1 avec un petit boost sur les fréquences et donc une augmentation de 10 % des performances environ, aussi bien sur la partie CPU que GPU.

Qualcomm annonce une ribambelle de partenaires pour son Snapdragon 8+ Gen1 : ASUS ROG, Black Shark, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nubia, OnePlus, Oppo, Osom, Realme, RedMagic, Redmi, vivo, Xiaomi et ZTE. Les smartphones sont attendus pour le troisième trimestre.

Nous avons également le Snapdragon 7 Gen 1 qui est moins haut de gamme. Il n’y a ainsi plus de Cortex X2, mais 4x Cortex-A710 (un à 2,4 GHz, trois à 2,36 GHz) et 4x Cortex-A510 à 1,8 GHz. Le modem est un X62 et, là encore, la finesse de gravure est en 4 nm (Samsung).

Concernant ce Snapdragon 7 Gen 1, Honor, Oppo et Xiaomi sont partenaires, avec une date de lancement plus courte puisque les terminaux devraient arriver d’ici fin juin.

Enfin, Qualcomm présente sa plateforme Snapdragon XR2 afin de « créer la prochaine génération de réalité augmentée » sans fil. Pour accompagner cette annonce, des lunettes Wireless AR Smart Viewer sont également présentées.