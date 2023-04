BiCS de 8e génération : 3D NAND sur 218 couches, 3,2 Gb/s et technologie CBA

Il y a quelques jours, SK hynix annonçait de la 3D NAND avec plus de 300 couches. Aujourd'hui, c'est au tour de Kioxia et Western Digital de présenter leur nouveauté avec de la 3D NAND à 218 couches « seulement ». Les deux partenaires mettent en avant une nouvelle technologie CBA et annoncent des débits supérieurs à la concurrence.

Depuis maintenant plusieurs années, les fabricants empilent toujours plus de couches afin d'augmenter la densité de leur puce. De quelques dizaines, ils sont passés à des centaines de couches au fil des générations de 3D NAND. Kioxia et Western Digital en sont ainsi à leur 8e génération... mais ne cherchez pas la 7e, elle a tout simplement été abandonnée en route.

Alors que la BiCS de 7e génération (ou BiCS+) devait exploiter une architecture avec 212 couches, celle de 8e génération du jour en comporte 218. Elle prend donc le relai de la 6e génération et ses 162 couches (vous suivez ?). Kioxia et Western Digital sont ainsi légèrement en dessous de Micron (232 couches), Samsung (236 couches) et SK hynix (238 couches, des puces à +300 arriveront plus tard).

La BiCS passe en mode « sandwich », comme YMT l'avait déjà fait