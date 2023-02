L'OPECST revient sur la (longue) histoire de l'infobésité

Intitulée « Face à l'explosion des données : prévenir la submersion », la 36 e note de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) revient sur l'histoire de cette notion. L'idée d'une surcharge ou d'une obésité d'information remonte à plusieurs siècles et a permis à deux bibliographes pacifistes d'esquisser ce qu'allait devenir Internet dès 1920.

L'OPECST commence par dresser le constat de l'augmentation exponentielle du volume de données échangées :

« L’explosion des données est une réalité incontestable dont il convient de prendre toute la mesure : en croissance exponentielle, les données créées sont passées de 2 zettaoctets en 2010 à 18 zettaoctets en 2016, et atteindront, selon les prévisions, 64 zettaoctets en 2020 et 181 zettaoctets en 2025, soit 181 mille milliards de milliards d’octets. »

Volume de données créées, capturées, copiées, consommées et estimées dans le monde entier (en zettaoctets) © Statista

Statista (qui ne propose pas, hélas, de courbe remontant au-delà de 2010) précise que « cependant, seul un petit pourcentage de ces données nouvellement créées est conservé, puisque seulement 2 % des données produites et consommées en 2020 ont été sauvegardées et conservées en 2021 ».

« Bien qu’il ouvre diverses opportunités, ce phénomène pose différents problèmes », souligne l'OPECST. Non content d'avoir un impact environnemental, cette explosion de données « a des conséquences sociales et politiques considérables : évolution vers un capitalisme cognitif marqué par une économie de l’attention et des bulles de filtre, domination des entreprises et des data centers américains, risques de surveillance de masse, nouvelles inégalités, etc. » :

« Il accélère, de plus, la surcharge informationnelle, ou infobésité, avec son corollaire de difficultés : stress, anxiété, dépression, épuisement, addiction, moindre créativité, etc. Il a des effets indirects moins visibles mais plus profonds : déclin du raisonnement par déduction au profit du raisonnement par induction, modification des structures cognitives elles-mêmes sous la forme d’une baisse durable des capacités de concentration, de traitement de l’information, de mémorisation. »

Infobésité : notre décryptage de la note de l'OPECST

L'OPECST revient sur la (longue) histoire de l'infobésité

Infobésité : l'OPECST appelle à la sobriété numérique

En 1613 il y avait déjà trop de livres, en 1773 trop de publicités