Infobésité : l'OPECST appelle à la sobriété numérique

Dans un premier article, nous revenions sur l'origine de la notion d'infobésité, de la surabondance de livres du fait de l'imprimerie à la surabondance de publicités (télévisées, notamment) puis à l'explosion du Big Data. Ce second article revient sur ce que l'OPECST a constaté de ce que l'infobésité est devenue à l'ère d'Internet.

Au-delà des bénéfices escomptés pour les entreprises, notamment en matière d’optimisation de la relation client via « un marketing personnalisé et/ou prédictif, la monétisation des informations sur les clients, etc. », le Big Data a « conduit à l’émergence de nouveaux modèles d’affaires, mis en place notamment par les entreprises Google, Facebook, Amazon, Twitter, etc. », relève la note de l'OPECST, intitulé « Face à l'explosion des données : prévenir la submersion ».

Non content de traiter les données partagées par leurs utilisateurs, elles en génèrent de nouvelles, en les exploitant « pour le fonctionnement de leurs services », mais aussi « pour générer des revenus par la publicité ciblée, souvent en revendant ces données sous la forme de profils mis aux enchères via des data brokers, et pour prévoir à l’aide d’algorithmes les intentions individuelles, ce que l’on va acheter ou ce que l’on va faire ».

Or, comme le soulignaient les chercheurs Serge Abiteboul et Valérie Peugeot dans « Terra Data. Qu’allons-nous faire des données numériques ? », ces sites reposent sur une gratuité illusoire : « l'utilisateur fournit en échange, non pas de l’argent sonnant et trébuchant, mais son attention et de l’info-monnaie, des informations sur lui-même » :

« Cette réalité s’accompagne d’un "phénomène monopolistique ou oligopolistique à l’échelle planétaire" : un petit nombre de grandes entreprises accaparent la plus grande masse des données personnelles, ce qui leur donne un avantage commercial, nuit à l’innovation, accentue la relation toujours plus asymétrique entre les utilisateurs et ces entreprises, fragilise la protection des données personnelles et pose le problème de la mobilisation de ces infrastructures informationnelles à des fins de surveillance. »

Infobésité, capitalisme cognitif et bulles de filtres