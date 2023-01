Quels sont les usages numériques des Français ?

92% des Français de plus de 12 ans sont connectés à internet et 82% y naviguent chaque jour, mais plus de la moitié subissent au moins un type de difficulté au moment d’effectuer des démarches en ligne. Tel est le constat posé par le Crédoc, qui a interrogé 3611 personnes en ligne et 573 autres, « éloignées du numérique », par téléphone, pour dresser un baromètre de la diffusion des technologies numériques en France.

Intégrées entre autres par l’Arcep et l’Arcom, les questions de l’étude ont porté sur trois axes de réflexion : le taux d’équipement des Français, leurs usages, la place et les modalités que prennent leurs outils numériques dans le quotidien.

Parmi les résultats de cette enquête, la Covid a laissé des traces évidentes aussi bien dans l’adoption de certains types d’outils que dans celle d’usages spécifiques. La visioconférence, en particulier, est désormais bien ancrée dans les usages d’une personne sur deux… de même que le brouillage entre temps professionnels et personnels : un tiers des répondants disent utiliser de temps en temps des outils numériques pour des raisons professionnelles en dehors de leur temps de travail, un autre tiers déclare le faire régulièrement.

Le smartphone à l’assaut des activités déconnectées

87% des personnes interrogées possèdent désormais un smartphone, contre 85% en 2020. En parallèle, le téléphone fixe persiste dans sa chute lente mais régulière, avec 80% de propriétaires en 2022 contre 90% en 2013, année où la majorité des interrogées ne possédait pas de téléphone intelligent.

Depuis, celui-ci a largement investi les usages les plus classiques (82% l’utilisent pour naviguer sur internet, quatre sur cinq pour échanger des messages via des applications, trois sur quatre pour téléphoner via lesdites applications). Il s’est, surtout, généralisé pour meubler les espaces vides du quotidien : une personne sur deux l’utilise pour regarder des vidéos, à peine moins pour jouer à des jeux, pas loin de deux sur trois pour écouter de la musique.

Ceci a pour effet de faire régresser différentes activités non connectées, de la lecture de livre ou de journaux (pratique de 53% des Français interrogés, en baisse de 10 points par rapport à 2021) à la discussion avec les gens autour de soi (71%, en baisse de 6 points) ou l’observation de l’environnement (87% contre 94% en 2021).

Fréquence de connexion et usage des réseaux sociaux en recul…