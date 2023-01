L'Arcom lance une « observation ethnologique » des consommateurs de « contenus illicites »

Alors que 24 % des internautes français de plus de 15 ans déclarent avoir consommé « au moins un bien culturel dématérialisé de façon illicite au cours des 12 derniers mois », le régulateur, née de la fusion du CSA et de l'Hadopi, lance un appel d'offres afin d'étudier les ressorts poussant 42 % de reconnaissant « des usages illicites réguliers » à utiliser un DNS alternatif, et 16 % un VPN.

La DICREA (Direction de la création) de l'Arcom vient de passer commande d'une « étude qualitative et quantitative sur le recours par les internautes à des solutions techniques de contournement des mesures de protection des contenus dématérialisés ».

Son objectif est de quantifier la part des internautes qui ont recours à des DNS alternatifs et des VPN, « en général et afin d’accéder à des contenus dématérialisés illicites », à identifier et hiérarchiser les motivations d’usage et la perception de ces pratiques (« notamment en matière de licéité »), et enfin à estimer le budget que les internautes y consacrent dans le cas de recours à des solutions payantes de VPN.

Dans un passage consacré au contexte de l'étude, l'Arcom explique que « le développement des mesures légales de protection des contenus dématérialisés, depuis la procédure de réponse graduée jusqu’aux blocages de services illicites (...) et, depuis le 1er janvier 2022, les sites de contenus sportifs, engendre en réaction des tentatives de contournement de celles-ci de la part des internautes, afin d’accéder à des contenus illicites en ligne » :

« Plusieurs solutions techniques peuvent être employées, dont deux en particulier ont pu être clairement identifiées dans les différentes études menées par l’Arcom, et précédemment par l’Hadopi sur le sujet : le recours à un VPN et la modification du DNS. »

Le recours aux VPN a doublé depuis 2019