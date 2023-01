Twitter a coupé l'accès aux applications tierces

La relation de Twitter avec les clients tiers, et donc les développeurs extérieurs, n’a pas toujours été si compliquée. Initialement, ce sont même ces clients qui ont largement participé à rendre célèbre un service qui, au départ, était centré sur le micro-blogging, avant de devenir le réseau social que l’on connait.

Pendant des années, ces applications tierces ont popularisé des fonctions et une manière de faire alors que Twitter ne savait pas encore dans quelle direction aller, quand tout était encore jeune. Le nom même de « tweet » et l’icône si connue de l’oiseau bleu ne viennent pas de l’entreprise, mais d’une de ces applications tierces, en l’occurrence Twitterrific. À cette époque, il n’y avait pas non plus de mention, de hashtag ou de retweet.

Une lente dégradation

La situation a beaucoup évolué bien sûr, et l’entreprise a pris son destin en main. Elle a pris les décisions intéressantes pour son chiffre d’affaires, et il est devenu clair avec la version 1.1 de l’API que les clients tiers n’étaient plus aussi bienvenus, comme nous l’indiquions déjà en 2018.