Virement instantané : bientôt la gratuité pour tous ?

Le 26 octobre 2022, la Commission européenne adoptait une proposition législative pour accélérer le passage au virement instantané en Europe. Comparé au schéma de virement classique (SEPA Credit Transfer, SCT), effectué en un à trois jours ouvrés, le schéma SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) doit permettre de réaliser des paiements en dix secondes, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, dans la limite de 15 000 euros. Si le dispositif est disponible depuis fin 2017, pourtant, seulement 11 % de l’ensemble des virements réalisés au sein de l’Union l’avaient été de manière instantanée début 2022.

En cause : des différences de pratiques de paiement selon les pays, mais aussi de stratégie d’adoption et de tarification selon les établissements. En France, par exemple, si le virement instantané (Instant Payment, IP) est proposé gratuitement par la plupart des néobanques et des acteurs numériques, les établissements traditionnels s’y sont mis en ordre et à tarifs dispersés.

En bout de chaîne, les utilisateurs eux-mêmes se déclarent favorables au paiement instantané : 92 % des jeunes européens interrogés pour l’étude Galitt PayObserver de juin 2022 le trouvent utile ; plus de quatre Français interrogés sur dix déclarent que ce mode de paiement leur permettrait de mieux gérer leur argent ; et 34 % lui trouvent un aspect « rassurant », puisqu’il permet de vérifier que le paiement est bien passé.

Pourquoi une progression si lente, dans ce cas ? La principale raison est le prix du service : 70 % des Français interrogés par Galitt PayObserver affirment ne pas être prêts à payer pour profiter de cette rapidité.

Le paiement instantané poussé par l’évolution des usages et la concurrence

À l’échelle de l’Union, la possibilité de payer sans délai n’a pourtant rien d’une nouveauté. Le Royaume-Uni propose du paiement instantané depuis 2008, le Danemark, la Pologne ou la Suède, depuis 2012.

En France, en revanche, « nous étions culturellement très axés sur la carte de paiement, explique Andréa Toucinho, directrice études, prospective et formations de Partelya Consulting. L’architecture des paiements par cartes fonctionne très bien en termes économiques, techniques comme de sécurité, donc la place financière n’a d’abord pas vu l’intérêt de changer – le système risquait surtout de cannibaliser l’écosystème carte ».

Côté particuliers, pourtant, « l’arrivée des services proposés par des fintech comme Lydia ou Pumpkin, ou l’offre de porte-monnaies électroniques a commencé à développer l’usage de paiements de petits montants en direct », note Marie Trimouille, senior manager chez Columbus consulting. Pour répondre à ces nouveautés, les plus grandes banques se sont associées et ont créé leurs propres services, comme Paylib, un système de virement pensé d’abord pour contrer PayPal, puis pour offrir des virements « entre amis » par SMS.

Si elles pallient la concurrence qui se déploie dans l’espace national, en revanche, ces solutions ne répondent pas à l’exigence de paiement au sein de la zone SEPA (Single European Payment Area). À l’été 2018, le groupe BPCE est donc le premier des acteurs traditionnels à se lancer avec SCT Inst, en proposant des virements instantanés payants. « Aucune obligation n’avait été fixée par la Commission, note Andrea Toucinho, ce qui explique qu’il y ait eu différentes manières d’aborder la question. En France, la place a opté pour une approche concurrentielle. »

Le passage à l’instantané, un défi technique