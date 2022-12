Cybersécurité des objets connectés : une fois dans la maison, on ne s'en préoccupe pas

Des chercheurs de l'université du Kent au Royaume-Uni ont sondé 553 parents britanniques et ont interrogé 25 familles sur leurs perceptions des risques de cybersécurité des objets connectés. Résultat : une connaissance limitée des menaces liées à l'utilisation de ces appareils à la maison et le constat d'un manque d'éducation des enfants à propos de l'IoT et de la cybersécurité.

Quatre chercheurs et chercheuses de l'Institut de cybersécurité pour la société (Institute of Cyber Security for Society, iCSS) de l'Université du Kent au Royaume-Uni ont voulu savoir quel était le niveau d'intérêt des familles britanniques pour la cybersécurité des objets connectés qu'elles possèdent chez elles. Leur article [PDF] publié dans la revue scientifique Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction conclut qu'elles ont « une connaissance limitée des menaces et des risques liés à l'utilisation d'appareils IoT [Internet of Things, Internet des objets, ndlr] à domicile », les familles se contentant de connaissances plus générales sur les risques liés à l'utilisation des ordinateurs.

L'idée de ces chercheurs était de se poser deux questions :

comment les familles gèrent-elles la cybersécurité liée à l'utilisation de leurs objets connectés domestiques ; comment et quand les familles s'informent-elles sur la sécurité de ces dispositifs ?

Pour y répondre, ils ont sondé 553 parents britanniques puis interrogé plus profondément 25 familles sur leur relation à ces objets du quotidien qui peuplent de plus en plus les maisons.

Plus concernés par le coût de remplacement que par la sécurité des données