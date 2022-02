France Stratégie et les enjeux « massifs, et massivement sous-estimés » de sécurité de l’IoT

Dans un rapport publié la semaine passée, France Stratégie formule cinq recommandations et souligne les enjeux « massifs, et massivement sous-estimés » de sécurité de l’Internet des objets, relève Acteurs Publics.

Le gouvernement lui avait en effet demandé d'étudier les opportunités, risques et impacts des objets connectés sur l’environnement et la vie quotidienne des Français afin, notamment, d’étudier l’impact environnemental mais également l’ « acceptabilité » et les « conséquences sur les données personnelles et sur la vie privée » de l’IoT.

Si la prolifération annoncée des objets connectés, notamment pour donner vie aux « smart cities » s’accompagne en effet de craintes d’une société de surveillance généralisée, elle fait aussi craindre aux auteurs du rapport une extension considérable des failles potentielles de sécurité informatique et donc de la surface d’attaque pour des actes malveillants et des vols de données.

Plus inquiétant encore, « les objets connectés peuvent devenir les tremplins d’actions très dommageables, en raison de leur capacité à produire des effets "physiques" et systémiques susceptibles de toucher les collectivités ou les infrastructures stratégiques ». Une attaque et c’est la paralysie totale d'une chaîne de production, de systèmes de vidéosurveillance, de gestion des déchets ou du trafic, souligne Acteurs Publics.

Le gouvernement est dès lors invité à étudier l’intérêt d’une loi cyber globale, « compte tenu de l’étendue du champ des usages de l’Internet des objets et du caractère interministériel des administrations concernées », par exemple dans le cadre de l’examen du Cyber Act au niveau européen.