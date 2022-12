Fission et fusion nucléaire : de quoi parle-t-on et comment ça marche

La presse américaine participe au teasing d'une possible découverte de chercheurs américains à propos de la fusion nucléaire. Avant d'en savoir plus, posons-nous quelques minutes pour voir comment se produisent fission et fusion nucléaire. Des noms proches, mais des approches totalement différentes.

Selon plusieurs médias américains, le Ministère US de l'Énergie devrait annoncer ce mardi une « percée majeure » faite par des chercheurs du National Ignition Facility du Laboratoire national Lawrence Livermore en Californie à propos de la production d'une réaction de fusion nucléaire avec un gain net d'énergie.

De son côté, le projet de recherche international ITER de réacteur à fusion nucléaire, situé à Cadarache (en France), est encore en construction et a pris plusieurs années de retard. En théorie, il devrait, lui aussi, permettre un gain net d'énergie. Sa mise en marche est pour l'instant programmée pour 2030, selon Les Echos.

Fission nucléaire : contrôlée, mais risquée, et productrice de déchets

Actuellement, nos centrales nucléaires utilisent toutes la fission nucléaire pour produire de l'énergie : on casse un noyau atomique lourd et instable, souvent de l'uranium 235, en deux plus légers à l'aide de l'impact d'un neutron. La fission nucléaire est utilisée depuis les années 50 pour produire de l’électricité, rien de neuf sous le Soleil donc.

Cette réaction produit énormément d'énergie, mais aussi quelques neutrons... qui vont, à leur tour, entrer en collision avec un noyau et le casser en deux et ainsi de suite. On obtient une réaction en chaine qui nous permet de créer de l'énergie.

Les centrales nucléaires utilisent des « barres de commande » pour contrôler cette réaction en chaine. Ces barres – appelées aussi « barres de contrôles » – sont faites dans un matériau capable d'absorber les neutrons et donc de ralentir ou/et arrêter la chaine de réactions. Différents métaux comme l'argent, le bore, le cobalt et quelques autres et même leurs alliages peuvent être utilisés pour leur fabrication.

Mais, si elles nous permettent de gérer la réaction en chaine de la fission nucléaire, un problème peut toujours intervenir et un risque de catastrophe est toujours présent.