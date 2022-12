Télésurveillance des examens en ligne : la CNIL prête à lâcher la bride ?

Pendant les confinements dus au Covid-19, certains examens se sont passés à distance. Depuis, certaines entreprises se sont engouffrées dans la possibilité de proposer des solutions numériques de surveillance d'examens plus ou moins intrusives. La CNIL se penche sur le sujet en publiant un projet de recommandation très permissive pour les logiciels de surveillance d'examens.

Alors que des étudiants de l'Institut d'Enseignement à Distance (IED) de l'Université Paris 8 contestent l'utilisation du logiciel de surveillance d'examen TestWe, la CNIL vient de rendre public son projet (.pdf) de recommandation sur les « modalités de mise en œuvre des dispositifs de télésurveillance pour les examens en ligne », et lance une consultation publique à ce sujet. Cette dernière est ouverte jusqu'au 31 décembre prochain pour une publication de la recommandation au premier semestre 2023.

Dans la présentation de cette consultation, la CNIL rappelle avoir déjà publié une « fiche » en mai 2020 lorsque la question de l'utilisation de ces logiciels commençait à se poser dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Mais nous allons voir que ce projet de recommandation est plus enclin à accepter des dispositifs de surveillance intrusifs que la CNIL ne l'était en 2020.

Pour justifier ce projet de recommandation, l'autorité explique avoir « été alertée sur des pratiques et des outils particulièrement intrusifs, incluant notamment des traitements de données biométriques (vérification d’identité par reconnaissance faciale, reconnaissance vocale ou analyse de frappe), la vidéosurveillance des étudiants et de leur ordinateur en temps réel ou encore le blocage des sites web à distance », sans toutefois citer les différents cas litigieux, mais on peut supposer que l'alerte des étudiants de l'IED de Paris 8 en fait partie.

Rappel du code de l'éducation et du RGPD