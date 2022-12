AWS Re:Invent 2022 : partenariat stratégique avec Atos et avalanche d’annonces

La conférence Re:Invent de cette année a de nouveau été le théâtre d’un grand nombre d’annonces pour les produits cloud d’Amazon Web Services (AWS). Le contexte a cependant changé, et il n’est plus question de l’euphorie des années précédentes. Voici ce qu’il fallait en retenir.

La conférence Re:Invent 2022 s’est tenue la semaine dernière. Cette grand-messe pour les entreprises et les développeurs a tenu ses promesses sur la quantité de nouveautés annoncées, avec des tirs tous azimuts. Comme les années précédentes, il s’agissait d’un mélange de nouveaux produits et de renforcement de l’existant.

Atos et AWS s’associent sur le cloud

Mais avant de plonger dans le détail, abordons le partenariat important annoncé avec Atos. L’ESN (Entreprise de services du numérique) française devient partenaire stratégique, les deux sociétés ayant présenté en commun un « accord mondial de transformation stratégique ». Les clients d’Atos pourront ainsi « accélérer la migration de flux d’activité vers le cloud ». L’accord, pluriannuel, prévoit des « prestations de conseil métiers et technologiques, d'ingénierie digitale (sic) et de services managés aux clients d'Atos ainsi que le développement de nouvelles solutions informatiques et de transformation des datacenters ».

Ce partenariat fait suite à la rumeur apparue en octobre, qui voulait que les deux entreprises s’associent à la manière de CapGemini, Orange et Microsoft, ou Google et Thalès. Cependant, et contrairement à Bleu et S3NS, il ne s’agit pas d’une coentreprise. C’est un partenariat « simple » au sein duquel chacune des parties devient l’acteur privilégié : l’un pour l’infrastructure cloud, l’autre pour son expertise sur les migrations et sa clientèle.

Et si Amazon se lance comme les autres dans ce type d’aventure, c’est qu’elle a, elle aussi, ce genre de plan pour l’Europe que Google et Microsoft. La veille de la conférence, AWS a ainsi annoncé son Digital Sovereingty Pledge, qui promet un « contrôle sans compromis ». De quoi s’agit-il ? Plus ou moins des mêmes éléments – de langage surtout – que chez ses deux concurrents : contrôle de l’emplacement des données, des contrôles vérifiables sur les accès ainsi qu’un chiffrement « total et partout ». Les clients peuvent, s’ils le souhaitent, utiliser leurs propres clés, on est alors dans une situation de « zero knowledge » du côté d’Atos et d’AWS.

Mais, comme chez ses concurrents encore une fois, il ne s’agit pas vraiment de nouveautés. Cette annonce est un exercice de communication, qu’Amazon ne cache d’ailleurs pas. L’entreprise insiste lourdement pour rappeler que ces éléments sont en place depuis longtemps. Comme avec les annonces de S3NS et Bleu, et même s’il ne s’agit pas ici de coentreprise, on fera face à des solutions proposées par un Français, un stockage des données chez un Américain en France, avec les interrogations que cela pose. On sait également, au vu de ce qui existe chez S3NS notamment, qu’à moins de stocker ces données chez un acteur européen, que le contrôle de la souveraineté impose de lourds contrôles.

Notez que même s’il n’y a pas de coentreprise pour l’instant, rien n’empêche que les deux partenaires – qui n’en sont pas à leur premier accord – franchissent cette étape à l’avenir. D’autant que cette annonce ne correspond pas totalement à ce qui était annoncé dans la rumeur, les deux partenaires ne citant par exemple jamais « cloud de confiance » ou « souverain » dans leurs communiqués.

De nouvelles machines virtuelles plus puissantes