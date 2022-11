Windows Subsystem for Linux (WSL) 1.0 disponible, une installation nettement simplifiée

Après des années de travaux, WSL 1.0 est officiel et disponible au téléchargement. Ce tournant est surtout l'occasion de corriger nombre de bugs et de simplifier l'installation, qui s'effectue désormais en quelques clics. Toutes les installations précédentes seront également mises à jour vers cette unique version.

Le sous-système Windows pour Linux est disponible en version finale depuis peu. Une étape majeure pour ce composant de Windows 11, qui n’est d’ailleurs plus limité au dernier système de Microsoft. La version 1.0 de WSL prend en charge Windows 10, avec les mêmes capacités, suite aux demandes multiples de la communauté. On sait gré à l’entreprise de ne pas avoir introduit de différence de traitement. Il faut cependant posséder une édition Pro d’un des deux systèmes pour disposer des capacités de virtualisation intégrées.

Comme nous allons le voir, les évolutions les plus notables se situent dans l’accès à ce sous-système. Il fallait auparavant passer par la ligne de commande et installer plusieurs composants. Toute la procédure a été largement simplifiée.

C’est également l’occasion pour Microsoft de remettre tout à plat. WSL est en travaux depuis des années, et plusieurs versions ont cohabité sur les branches WSL 1 et 2, chacune ayant ses propres distributions. Toutes les installations et mises à jour renvoient désormais vers la mouture 1.0 finale, basée sur la branche WSL 2.

Rappelons au cas où que le sous-système Windows pour Linux permet de faire fonctionner des distributions Linux virtualisées directement dans Windows. Ce composant a reçu de nombreuses félicitations depuis son arrivée, l’un des rares produits de Microsoft à avoir presque fait l’unanimité. Phoronix s’était notamment penché dessus à plusieurs reprises pour en tester les performances et, en septembre 2021, annonçait déjà que les performances atteignaient 94 % de celles d’un Linux installé nativement.

Installation et choix d’une distribution