Windows 11 : comment contourner la future obligation de compte Microsoft dans l'édition Pro

L’installation de Windows permet depuis longtemps de configurer un compte local. Il suffit pour cela d’indiquer pendant la configuration initiale (OOBE dans le jargon, pour « Out Of the Box Experience ») que l’on ne possède pas de compte Microsoft (MSA). On peut alors créer un « bon vieux » compte local, sans synchronisation d’aucune sorte.

Cette situation est amenée à évoluer. Lors de la sortie de la préversion 22616 début mai, Microsoft a entériné un important changement, annoncé un peu plus tôt : « Précédemment, nous avons partagé de nouveaux prérequis pour internet et les comptes Microsoft sur l’édition Pro de Windows 11. Aujourd’hui, les Insiders sur Windows 11 Pro ont besoin d’un MSA et d’une connexion internet pendant la configuration initiale pour une utilisation personnelle. Si vous choisissez de configurer l’appareil pour le travail ou l’école, il n'y a pas de changement », indiquait l’éditeur dans un billet de blog.

Ce changement n’est pas encore répercuté sur la branche stable. Puisqu’on le trouve aussi bien sur les canaux Dev et Beta, il y a de bonnes chances cependant pour que la prochaine évolution du système, qui sortira cet automne, l’ait à son bord.

Nous vous proposons deux méthodes pour contourner ce blocage, toutes deux fonctionnelles sur la bêta actuelle. L’une est radicale, l’autre plus originale.

Une simple commande pendant la configuration