NAS QNAP : TBS-574X avec Core i3-1220P (10C/12T) et USB4, TS-AI642 avec NPU pour l’IA

QNAP change de braquet avec son TBS-574X, un NAS avec des emplacements pour SSD E1.S, un processeur Core i3 de 12e génération et des ports USB4. Il présente aussi son TS-AI642 avec un SoC ARM et un NPU, afin d’accélérer le traitement des images à l’aide d’intelligence artificielle.

Dans le petit monde des NAS pour le grand public, Synology occupe une place de choix, suivi par QNAP. Le premier a tendance à se reposer sur ses lauriers lors du renouvellement de ses gammes. Il y a certes de nouveaux CPU, mais le constructeur est toujours à la traine sur le multi-Gig natif et on ne peut pas dire qu’il fasse preuve d’originalité ; seule exception, le marché pro avec des besoins importants. En témoigne la récente annonce de Scale-Out.

QNAP, au contraire, a tendance à tirer tous azimuts, à tester de nouveaux formats et produits. C’est le cas en ce début d’année à l’occasion du CES de Las Vegas avec le TS-AI642 (SoC Rockchip avec huit cœurs ARM) et son TBS-574X avec des emplacements E1.S pour SSD et un processeur Intel Core i3-1220P.

Le TBS-574X propose des emplacements E1.S (avec adaptateurs M.2)