Shadow Drive disponible (20 Go gratuits), client pour Raspberry Pi, offres pour les pros avec BYOL à venir

Shadow ( ex Blade ) vient (enfin) de lancer son offre Drive dans le grand bain. D'autres annonces ont été faites, notamment une application pour Raspberry Pi 4 afin de profiter de son « PC dans le Cloud », trois offres pour les pros, deux pour le monde éducatif et son arrivée en Espagne dans deux semaines.

En mai, Shadow faisait plusieurs annonces, dont une offre Drive de stockage en ligne basée sur NextCloud. Après des mois de flottement, l'offre est enfin officiellement disponible (nous aurons l'occasion d'y revenir plus en détail prochainement). La société précise que son service a été lancé « en douceur cet été » auprès des anciens clients hubiC, ce qui explique que « Shadow Drive compte déjà près de 25 000 utilisateurs ».

Drive est disponible pour tout le monde, 20 Go gratuits

Comme prévu, 20 Go sont disponibles gratuitement et une offre Premium à 8,99 euros par mois permet d'avoir 2 To de stockage. Shadow nous précise par contre qu'il n'y a pas d'intégration particulière de Drive au sein de ses offres de PC dans le cloud, mais rien n'empêche évidemment d'y installer le client. Bonne nouvelle, la compatibilité WebDAV est confirmée.

Drive est disponible dès à présent dans 11 pays européens, dont la France, et débarquera en 2023 en Amérique du Nord.

Une application pour Raspberry Pi