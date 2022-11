COP27 : un numérique au second plan face à des thématiques urgentes

La COP27, qui a démarré il y a plusieurs jours, se finira vendredi 18 novembre. De nombreuses annonces ont eu lieu, mais les principales pourraient n’arriver que dans les prochaines 48 heures, les plus gros dossiers étant gardés pour la fin. Passage en revue des principales problématiques abordées et des thèmes touchant directement le numérique.

La Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP27) a débuté le 6 novembre à Charm el-Cheikh, en Égypte. Le grand objectif, celui auquel l’Union européenne tente de peser de tout son poids, est le respect de l’accord de Paris et à la limitation d’un réchauffement climatique à 1,5°C. Comme nous allons le voir cependant, il est difficile parfois d’y voir clair, et les chiffres ne sont pas toujours ce qu’ils semblent être.

L’Union européenne dans une situation ambiguë

L’Union est actuellement l’une des plus vertueuses dans le contexte mondial, et elle se positionne lentement comme « bon exemple ». Mais tout est relatif : ce n’est pas parce qu’elle fait partie des meilleurs qu’elle est en elle-même excellente.

Entre 1990 et 2020, l’Union a ainsi réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 31 %. Le chiffre est important, mais insuffisant, car l’Europe s’est lancée elle-même dans un programme ambitieux visant à atteindre une réduction de 55 % d’ici 2030. Or, au rythme actuel, elle n’atteindrait que 41 % et raterait son objectif dans les grandes largeurs. D’autant qu’à la COP27, Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne, a annoncé que l’Union était prête à grimper à 57 %.