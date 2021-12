NegaOctet : anatomie de la BDD sur « l’impact environnemental des services numériques »

Le référentiel présenté par NegaOctet est le fruit « de travaux de recherche menés par LCIE Bureau Veritas, APL Data Center, GreenIT.fr et DDemain dans le cadre de l’appel à projet Perfecto 2018 » de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) indique le site officiel. Ce dernier vise pour rappel à l’« amélioration de la performance environnementale des produits & éco-conception logicielle ».

Le consortium en charge de NegaOctet est plus ancien : les premières études sur l'écoconception remontent à 2011. En 2017, il collabore avec la région Occitanie sur GreenConcept et obtient le soutien de l’ADEME en 2018.

Le but est ici de mesurer – dans l’optique d’ensuite aider à réduire – « de manière significative l’impact environnemental des services numériques sur l’ensemble de leur cycle de vie ». Depuis les prémices du projet, NegaOctet dit avoir vu un changement de posture important du secteur : « au début, c’était un sujet qui était presque confidentiel. Entre-temps, on a eu un nombre d’initiatives important au niveau associatif, mais aussi réglementaire ». L’accord de Paris afin de limiter le réchauffement climatique est un bon exemple.

De leur côté, les sociétés ont de plus en plus recours à des plans de RSE (responsabilité sociétale des entreprises), définie par la Commission européenne comme « l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes ».

Cela leur permet de faire le point sur leurs pratiques mais aussi le plus souvent de montrer « patte verte » et aussi de potentiellement recruter de jeunes talents pour qui l’aspect écologique est important.

Si l’on combine tout cela avec l’explosion du prix des semi-conducteurs, des matières premières et de l'énergie, ainsi que les pénuries diverses et variées ; nous sommes sans aucun doute dans une période largement favorable pour tout ce qui touche à une approche plus « responsable » et économe à différents niveaux ; certains en profitent d’ailleurs allégrement. NegaOctet surfe lui aussi sur cette vague et annonce une base de données.

Le consortium met en avant trois piliers : des règles du jeu communes (c’est-à-dire un cadre méthodologique), des données consolidées et des outils d’évaluation. C’est « sur la base de ce triptyque que le projet a été crée ». La base contient « 1 500 assets » avec 10 indicateurs, soit un total de 15 000 données, avec 25 configurateurs (nous y reviendrons). À part pour tester rapidement son fonctionnement sur des modèles bien précis, l’accès n’est pas gratuit et il vous en coutera entre 10 000 et 100 000 euros par an.

Quatre niveaux, du matériel aux services

Lors d’un échange avec la presse avant le lancement officiel de NegaOctet, Étienne Lees Perazsso (responsable logiciel chez LCIE Bureau Veritas) nous a détaillé les grandes lignes de ce projet.