PowerToys 0.64 : un éditeur de fichier hosts et un outil pour référencer les processus utilisant un fichier

Nouvelle mouture pour les petits outils que Microsoft propose en open source (licence MIT) pour Windows 10 et 11. La collection grandit encore et deux nouveaux venus rejoignent la troupe : un éditeur de fichier hosts et une application permettant de savoir rapidement quels processeurs verrouillent un fichier.

Début septembre, la version 0.62 apportait trois nouveaux outils : Règle d’écran pour mesurer l’écart entre deux pixels, Extracteur de texte et surtout Accent rapide, qui se révélait pratique à l’usage pour les claviers ordinaires. Sans se servir de certaines applications spécifiques comme Word, la simple utilisation de majuscules accentuées est en effet pénible avec l’AZERTY classique, là où la version Plus ou les claviers Mac peuvent en produire aisément.

Après une mouture 0.63 ayant réduit significativement son empreinte disque, la nouvelle 0.64 vient apporter deux nouvelles applications, ainsi qu’une fonction bienvenue : on peut maintenant sauvegarder et restaurer les réglages via un fichier. Ce dernier contiendra l’ensemble des paramètres des PowerToys (application principale et outils intégrés), les raccourcis claviers personnalisés et autres.

Dans une moindre mesure, on note l’apparition de paramètres Group Policy Objects, permettant de forcer l’activation ou la désactivation des PowerToys sur un parc informatique.

Éditeur de fichiers hôtes