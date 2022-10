Dell XPS 13 et XPS 13 Plus : et s’il ne devait en rester qu’un ?

Nous avons eu l’occasion de tester les XPS 13 (9315) et XPS 13 Plus (9320) de Dell en même temps. Deux machines estampillées Evo d’Intel qui partagent beaucoup de choses. Mais s’il ne devait en rester qu’une, quelle serait-elle ? La belle nouveauté ou le très classique ?

Lorsque Dell a annoncé l’arrivée du XPS 13 Plus début 2022, nous étions ravis et enchantés d’avoir enfin une vraie nouveauté à se mettre sous la dent du côté du constructeur texan. Et pour cause, à force de réaliser des micro-retouches sur son ultraportable fétiche, on avait l’impression que le constructeur s’était un peu endormi ou qu’il n’osait pas faire quelque chose de franchement neuf.

Si l’on faisait un parallèle avec Apple, c’est comme si la marque n’avait pas touché à son MacBook Air pendant des années… Attendez ?! Ce fut le cas en effet. Et si Apple s’est senti pousser des ailes avec l’arrivée de sa seconde génération de puces M2 pour enfin offrir un nouvel écrin à son « MBA », Dell devait être capable de lui répondre sur sa gamme XPS 13.

Point de design pour le XPS 13 Plus