Collectivisons/Convivialisons Internet : l'initiative de Framasoft pour l'émancipation des associations

L’association Framasoft revient avec un nouveau plan triennal et une série d’actions pensées cette fois pour les collectifs, en particulier les associations. Formation, hébergement, services, accompagnement, promotion : on vous détaille cette nouvelle campagne, baptisée « Collectivisons / Convivialisons Internet », ou… COIN / COIN.

L’association française s’est déjà fait connaitre via plusieurs campagnes de sensibilisation aux noms emblématiques. On se souvient de Dégooglisons Internet, qui visait la prise de conscience autour des alternatives aux GAFAM, ou encore des CHATONS, des hébergeurs éthiques. Logiciels libres, entraides et décentralisation étaient au cœur de ces campagnes. Peertube est un autre exemple de projet maison, avec dans l’idée un YouTube acentralisé, composé d’un maillage d’instances pouvant se référencer les unes les autres.

Pour autant, et en dépit d’un grand nombre de services maison entièrement basés sur des solutions libres, Framasoft n’a pas vocation à héberger les données de tous les Français. Certains services ont été coupés, d’autres ont atteint un plafond, et à chaque fois le message est le même : montrer par l’exemple ce qu’il est possible de faire. L’arrivée des CHATONS a d’ailleurs été l’occasion d’amplifier le message : vous pouvez le réaliser vous-mêmes, avec un hébergement éthique.

À chaque fois, l’association travaille par plan triennal. Après les précédentes campagnes, la nouvelle s’intitule donc Collectivisons / Convivialisons Internet et, contrairement aux autres, elle ne s’adresse cette fois pas à tout le monde. Ce nouveau plan COIN / COIN – un easter egg est caché dans la page de présentation – s’adresse avant tout aux collectifs, tout particulièrement aux associations qui pourraient avoir besoin d’un espace collaboratif. L’objectif est clair : s’émanciper du capitalisme de surveillance engendré par les GAFAM, axé sur les données personnelles.

Quatre actions seront entreprises au cours des trois années qui viennent, la première étant Frama.space.

Une instance Nextcloud spécifique pour les associations