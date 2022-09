Windows 11 2022 : les ajouts récents sur la sécurité, les jeux, le support et le reste

Un an après sa sortie, Windows 11 vient de recevoir sa première mise à jour majeure. Le programme est, comme on s’en doute, très chargé. Nous avions fait un premier point il y a quelques mois, mais l’éditeur a apporté entre temps d’autres nouveautés et précisions.

Depuis mardi soir, la mise à jour 2022 est disponible dans Windows Update. Elle n’est pour le moment pas proposée spontanément. Si vous souhaitez l’installer, il faut vous rendre vous-même dans Windows Update et cliquer sur « Rechercher ». Si elle n’apparaît pas, c’est que le système a trouvé une ou plusieurs incompatibilités.

Il n’existe pas pour le moment de moyen de la forcer, mais on imagine qu’un utilitaire sera fourni un peu plus tard pour déclencher manuellement l’installation. Attention d’ailleurs, car si cet utilitaire avertit d’un problème, il n’est pas recommandé de passer outre. Au pire, il sera possible de désinstaller la mise à jour via Paramètres. L'opération immobilisera cependant la machine pendant un certain temps, selon la configuration.

Si vous êtes sous Windows 10, Windows Update renvoie toujours vers l’application dédiée, légèrement modifiée pour refléter l’arrivée de la version 2022. Il n’y a toujours aucune urgence à basculer vers le nouveau système, le support courant jusqu’en 2025. On note d’ailleurs que même si Microsoft met en avant les nouvelles configurations de ses partenaires, livrées avec Windows 11, elle insiste dans le même temps sur l’absence d’urgence.

Avec Windows 11 2022, Microsoft en profite pour rappeler d’importantes évolutions sur Windows Update. Les mises à jour majeures sont ainsi plus légères, de 450 Mo en moyenne. Même chose pour les mises à jour cumulatives de sécurité mensuelles, plusieurs centaines de Mo étant rendus désormais aux utilisateurs. Windows 11 essaiera également de prioriser les périodes de la journée où les énergies renouvelables fonctionnent à plus grand régime, pour faire baisser le bilan carbone lors de la mise à jour d’un parc avoisinant 1,4 milliard de PC.

Dans les entreprises, administrations ou encore dans l’éducation, il est recommandé aux administrateurs de préparer des déploiements ciblés. La mise à jour 2022 est disponible dans Windows Server Update Services (WSUS), Windows Update for Business (WUfB) et Volume Licensing Service Center (VLSC).

Comme indiqué dans LeBrief, nous n’allons pas replonger dans l’intégralité des apports de cette mise à jour, dont nous avons vu l’essentiel il y a plusieurs mois. Cependant, certaines parties méritent d’être développées, soit parce qu’elles ont été depuis enrichies, soit car Microsoft a apporté des précisions.

Les nouveautés pour la sécurité