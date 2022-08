iOS/iPadOS, macOS et Chrome : Apple et Google colmatent trois failles 0-day

En l’espace de quelques jours, trois failles 0-day, d'ores et déjà exploitées par des pirates, ont été corrigées par Apple et Google. Deux concernent les iPhone, iPad et Mac, tandis que la dernière se trouve dans le navigateur Chrome. Il est bien évidemment conseillé de se mettre à jour dès que possible (si ce n’est pas déjà le cas).

Apple a publié deux bulletins de sécurité (ici et là) pour les failles 0-day CVE-2022-32893 et CVE-2022-32894. Elles ont été remontées au fabricant par un « chercheur anonyme » et sont déjà « activement exploitées ». Dans les deux cas, les conséquences sont importantes puisqu’elles « permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance », précise l’ANSSI. CVE-2022-32893 dans Webkit