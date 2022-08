NSO dénombre 22 utilisateurs actifs de son logiciel espion Pegasus dans 12 pays européens

La commission d'enquête du Parlement européen créée en mars pour enquêter sur l'utilisation de Pegasus et des logiciels espions de surveillance équivalents (PEGA) a appris que le groupe israélien NSO « a vendu Pegasus à 14 gouvernements dans l'UE, en utilisant des licences d'exportation délivrées par le gouvernement israélien », a expliqué sa rapporteure, Sophie in 't Veld (Renew, Pays-Bas) :

« NSO Group n'est pas le seul fournisseur, mais certainement l'un des plus grands. [...] Cette visite nous a donné de nouvelles informations, notamment sur l'inefficacité des garanties contre les abus, et a renforcé notre conviction que l'UE a besoin d'une réglementation beaucoup plus stricte de la vente, de l'achat et de l'utilisation de ces logiciels espions. »

Une délégation de 9 membres de PEGA s'étaient rendus en Israël du 18 au 20 juillet. Ils y avaient rencontré des représentants du gouvernement, de la Knesset, des experts et de la société civile, ainsi que des représentants de NSO Group « pour discuter des abus des outils de surveillance mercenaires et de leur impact sur la démocratie, l'État de droit et les droits fondamentaux dans l'UE ».

Le quotidien israélien Haaretz, relayé par le Middle East Monitor, vient de préciser que 12 contrats étaient toujours actifs, permettant à 22 agences de sécurité européennes d'utiliser Pegasus « de manière légale » pour pirater des smartphones, d'après la réponse apportée par NSO aux eurodéputés :

« NSO a ajouté qu'il travaille actuellement avec 22 agences de sécurité, services de renseignement et autorités répressives dans 12 pays de l'UE, des contrats étant signés avec les agences et non avec les États. Cependant, la société israélienne n'a pas fourni de détails sur les pays qui ont des clients actifs et ceux qui ont cessé de travailler avec elle. »

La liste blanche israélienne était passée de 102 à 37 pays