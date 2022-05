Build 2022 : Microsoft promet toujours plus de simplicité aux développeurs

La conférence Build est la grand-messe de l’éditeur pour les développeurs. Bien qu’il ne s’agisse pas du seul évènement de l’année dans ce domaine, Microsoft y annonce la plupart de ses nouveautés. Elles sont nombreuses encore une fois cette année, dans presque tous les domaines.

Dans ce premier article, nous allons aborder les nouveautés proches de Windows, en particulier du Store, ainsi que plusieurs annonces importantes, notamment MAUI et Dev Box. Un autre article suivra en complément.

Widgets, applications Android, restauration, PWA...

Bien qu’il n’y ait pas eu de grandes annonces spécifiques à Windows 11, il y en a eu de nombreuses autour de la plateforme.

On sait par exemple maintenant que les développeurs pourront proposer leurs propres Widgets plus tard cette année. Il s’agira de compagnons d’applications, et non de modules indépendants. Dommage, la section aurait gagné en visibilité, surtout avec une rubrique dédiée dans le Store. Ces widgets seront bâtis sur un socle Adaptive Cards et pourront accompagner aussi bien les applications PWA que Win32.

