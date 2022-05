Comment, et jusqu'où, interdire la reconnaissance biométrique faciale ?

Depuis que la ville de San Francisco a, il y a trois ans, adopté la toute première interdiction de l'utilisation de la reconnaissance biométrique faciale par les autorités locales, « au moins 16 autres municipalités » américaines ont suivi, a comptabilisé l'Electronic Frontier Foundation (EFF).

L'ONG, qui déplore et dénonce « les taux d'erreur – et les conséquences associées – beaucoup plus élevés pour les femmes et les personnes à la peau plus foncée », a aussi identifié plusieurs « nuances importantes » dans ces moratoires.

L'objectif de son recensement est d'identifier les subtilités légales et technologiques témoignant de la complexité du problème, afin d'aider les prochaines initiatives législatives à « protéger au mieux leurs communautés ».

« Dans toute législation relative à la technologie », souligne l'EFF, « il convient d'accorder une attention particulière à la définition des outils et des applications qui sont, ou ne sont pas, censés être couverts » :

« Ce défi est d'autant plus difficile à relever qu'il faut définir la technologie concernée de manière suffisamment large pour s'assurer que les capacités émergentes sont prises en compte de manière appropriée, tout en évitant de toucher par inadvertance des technologies et des applications qui ne devraient pas entrer dans le champ d'application de la loi. »

De l'interdiction (ou non) de la sous-traitance...