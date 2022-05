Voici la première image de Sagittarius A*, le trou noir super massif au centre de notre galaxie

Le trou noir Sagittarius A* a aussi droit à sa « photo », le fruit d’un travail de longue haleine (5 ans). Désormais, les scientifiques disposent des images de « l'un parmi les plus grands, l’autre parmi les plus petits trous noirs supermassifs de l'Univers ». Une nouvelle campagne d’observation a été lancée en mars de cette année.

Il y a trois ans, Event Horizon Telescope publiait la toute première image d’un trou noir : M87*. C’était une publication très importante pour le monde de l’astrophysique. 200 scientifiques étaient impliqués, ainsi que huit télescopes sur quatre continents. Des dizaines de Po de données plus tard, la première image apparaissait sur l’écran des chercheurs.

M87* vs Sagittarius A* : un petit proche ou un gros loin

Elle soulevait une question : pourquoi se focaliser sur M87* qui se trouve à plus de 50 millions d’années-lumière, alors que notre galaxie compte un trou noir en son centre – Sagittarius A* – qui n’est « qu’à » 27 000 années-lumière de notre planète ?

Crédits : EHT Collaboration

Pour rappel, la masse de Sagittarius A* est d'environ de 4 millions de fois celle du Soleil, tandis que M87* est bien plus imposant avec… 6,5 milliards de fois notre étoile. Néanmoins, vue depuis la Terre, la « taille » relative des deux trous noirs est relativement proche : le plus massif se trouve aussi bien plus loin. « Les trous noirs sont les seuls objets que nous connaissons où la masse est proportionnelle à la taille. Un trou noir mille fois plus petit qu'un autre est également mille fois moins massif », précise l’European Southern Observatory (ESO).

« Première preuve visuelle directe » que Sagittarius A* est un trou noir

Sheperd S. Doeleman (directeur du EHT) expliquait que le trou noir au centre de notre galaxie bouge plus rapidement dans le ciel que M87*, ce qui complique les observations. Il gardait néanmoins espoir d'obtenir une image un jour… et c’est désormais le cas ! Cette image est d’ailleurs « la première preuve visuelle directe » que Sagittarius A* est bien un trou noir, indique l’ESO… ce dont personne ne doutait plus depuis des années.