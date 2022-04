Windows 11 : comment faire le ménage dans les applications préinstallées

La question est ancienne et se repose à chaque Windows : comment se débarrasser de toutes les applications préinstallées ? Le problème est devenu d’autant plus prégnant que le nombre d’applications augmente à chaque fois, et Windows 11 n’a pas échappé à la règle.

Courrier, Calendrier, Office, Xbox, Adobe Creative Cloud Express, Spotify, Disney+, Solitaire, Clipchamp, Prime Video, TikTok, Instagram, Facebook ou encore Bloc-Notes, Paint, Films et TV, Twitter et Astuces sont des exemples parmi d’autres. Et encore, Candy Crush a disparu et reste un « cadeau » cloisonné dans Windows 10.

Avec le temps, Microsoft a cependant simplifié la procédure de désinstallation de ces applications. Nous vous fournissons donc deux méthodes, dont la première est utilisable par n’importe qui, sans trop réfléchir.

Un simple clic droit d'abord