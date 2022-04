Ubuntu 22.04 : sous les nouvelles couleurs, des améliorations significatives

La plupart des nouvelles versions d’Ubuntu – tous les six mois – se suivent et se ressemblent. Certaines sortent du lot, par exemple quand Canonical a décidé de se réorienter vers GNOME Shell. Dans ce long fleuve tranquille, les moutures Long Term Support (LTS) sont les plus importantes. Elles sont de loin privilégiées par les entreprises et utilisateurs préférant la stabilité aux dernières nouveautés étincelantes.

Ubuntu 22.04, alias Jammy Jellyfish, est prévue pour le 21 avril et sera justement la nouvelle version LTS. Elle règnera pendant deux ans, jusqu’à Ubuntu 24.04. Durant cet intervalle, plusieurs distributions l’auront utilisée comme base, notamment Linux Mint, qui ne devrait plus tarder à proposer elle aussi une bêta majeure.

Mais pour l’heure : quoi de neuf dans Ubuntu 22.04 ? Si vous avez l’habitude de cette distribution, vous connaissez déjà la réponse. Canonical n’a jamais apprécié les ruptures et les différences radicales d’une version à l’autre. Même le retour à GNOME Shell était relativement transparent, l’esthétique globale ayant été préservée. Les technologies sont au service d’une vision quasi immuable, pouvant donner l’impression que la distribution n’avance pas – parfois à juste titre.

Un passage partiel à GNOME 42