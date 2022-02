GNOME 42 : transition vers GTK4, libadwaita finalisée et modernisation de l'interface

La bêta de GNOME 42 est suffisamment stable et étoffée pour faire le tour de ses apports principaux. Si nous en parlons, c’est qu’en dépit d’un numéro de version qui peut sembler anodin après la rupture qu’a été GNOME 40, cette mouture 42 comporte non seulement un très grand nombre de nouveautés, mais certaines sont en plus majeures, dont une grosse poussée vers GTK4.

Au fil des découvertes, on s'aperçoit rapidement que le programme de GNOME 42 est plus complet que la version 40. On se risquerait même à dire qu'il s'agit de GNOME 40 tel qu'il aurait dû sortir, avec une hausse manifeste de la cohérence, grâce à la nouvelle bibliothèque libadwaita.

Thème sombre pour tout le système

L’un des premiers apports visibles est le thème sombre à l’échelle du système. Ce qui signifie, dans les réglages d’Apparence des paramètres, un choix entre un thème clair et un thème sombre. On parle bien sûr du thème par défaut fourni avec GNOME.