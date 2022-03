Contre les impressions 3D illicites, un numéro d’identification pour retrouver les clients des prestataires

Une « Charte des bonnes pratiques dans le domaine de la fabrication additive et de l’impression 3D appliquées à l’art ». Voilà ce que vient d’officialiser le ministère de la Culture. Un document préparé au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, organe consultatif chargé de conseiller la locataire de la rue de Valois.

Le 8 janvier 2018, une mission avait été confiée à Olivier Japiot et Vincent Ploquin-Duchefdelaville au sein de cette instance composée d’une majorité de représentants d’ayants droit.

Son objet ? Rédiger « une charte des bonnes pratiques portant sur l’utilisation des procédés de numérisation et d’impression tridimensionnelles et visant à prévenir les utilisations illicites d’œuvres ». Les Kim Dot Com au cube se voyaient prévenus.

En 2019, Next INpact avait révélé une version de travail de cette charte. Le document vient d’être finalisé, sous les dorures du ministère, et la plume de la ministre ce 8 mars.

Cette version définitive vient d’être signée par deux organismes de gestion collective (l’ADAGP et la SAIF), six prestataires 3D (Anjou Maquettes Prototypes, Art graphique et Patrimoine SARL, Do'in 3D, Initial SAS, Prodways SA, et Aloys Tech LLC, derrière l’enseigne « Lito »).

Des professionnels du marché de l’art ont également validé son contenu (la confédération européenne des experts d'art et le syndicat français des experts professionnels en oeuvres d'arts et objets de collection) outre des organisations d’artistes/auteurs (CAAP, SMDA CFDT, SNP, UNPI), sans compter plusieurs successions, dont celle de Miro ou Magritte.

« Ces entreprises s’engagent notamment à prendre connaissance des principales règles dans ce domaine et à faire un certain nombre de vérifications auprès de leurs clients avant d’accepter une commande afin de réduire le risque de contrefaçon ou de faux artistique », résume le ministère de la Culture dans un communiqué.

Des engagements inéquitablement répartis