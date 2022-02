La CNIL va externaliser la gestion du tiers de ses saisines

Annoncée en octobre dernier, l'externalisation de la gestion des saisines les plus simples de la CNIL vient de faire l'objet d'un appel d'offres. On y apprend que 30 % des plaintes ont trait à Internet et aux télécoms, 21 % au commerce, et que 1 000 des 14 000 saisines annuelles sont transfontalières.

La CNIL vient de lancer un appel d'offres d' « externalisation de certaines opérations de traitement de saisines » d'un montant estimé à 150 000 euros hors taxes par an (soit 600 000 pour toute la durée des 4 ans du marché).

En octobre dernier, elle avait annoncé vouloir « continuer à gagner en efficacité dans le traitement des dossiers et poursuivre la numérisation de l’institution » afin d' « améliorer la réponse de la CNIL aux nombreuses saisines des particuliers et des entreprises » en externalisant partiellement le traitement des plaintes simples, et ce au titre d’une expérimentation.

Le nombre de saisines adressées à la CNIL a en effet « connu une croissance importante lors de l’entrée en application du RGPD » :

« Il a ainsi franchi le seuil des 10.000 en 2018. Depuis 2019, il s’est stabilisé autour de 14.000. En 2021, parmi ces 14.000 saisines, plus de 6.000 ont fait l’objet d’une réponse rapide. »

Les 8 000 autres saisines « ont nécessité un traitement plus approfondi » par sa direction de la protection des droits et des sanctions (DPDS), en charge de l’exercice des missions de contrôle a posteriori sur les traitements de données à caractère personnel dévolus à la CNIL.

La CNIL estime que « le stock de saisines pour lesquelles certaines opérations seraient externalisées est d’environ 4 000 unités » par an, chiffre correspondant à l'augmentation due au RGPD. L'autorité ajoute que cette volumétrie, sujette à fluctuation, n'est qu'une estimation et non un engagement contractuel.

Seulement 230 relances d' « organismes incriminés » en 2021