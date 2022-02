Clearview AI aimerait aussi pouvoir surveiller baby sitters et femmes de ménage

La semaine passée, quatre membres du Congrès et sénateurs américains ont exhorté le Département de la sécurité intérieure (DHS), le ministère de la Justice (DOJ), le ministère de la Défense (DOD), le ministère de l'Intérieur (DOI) et le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS), de mettre fin à leur utilisation de la technologie de reconnaissance faciale de Clearview AI.

Les outils de Clearview AI permettent en effet à ses utilisateurs de capturer et de télécharger des photos de n'importe qui sur le web et les réseaux sociaux, d'analyser les informations biométriques de la personne photographiée et de fournir aux utilisateurs des images existantes et des informations personnelles des personnes photographiées.

Dans leurs lettres, les législateurs ont exprimé de sérieuses inquiétudes quant au risque de perte d'anonymat dans l'espace public et ont souligné les menaces que représente cette technologies pour les communautés noires, les communautés de couleur et les communautés d'immigrants :

« "La technologie de reconnaissance faciale comme celle de Clearview pose des menaces uniques aux communautés marginalisées d'une manière qui va au-delà des problèmes d'inexactitude des outils. Les communautés de couleur sont systématiquement soumises à une surveillance excessive, et la prolifération des outils de surveillance biométrique est donc susceptible de porter atteinte de manière disproportionnée à la vie privée des individus dans les communautés noires, brunes et immigrées. »

Amnesty International vient à ce titre de rendre publique une recherche participative révélant que les habitants de New-York qui vivent dans des quartiers où le risque de contrôle et de fouille (« stop-and-frisk ») par la police est plus élevé, sont également plus exposés aux technologies de reconnaissance faciale intrusives :

« Dans le Bronx, Brooklyn et le Queens, où la proportion d’habitants non blancs est importante, elles montrent que la concentration de caméras de vidéosurveillance compatibles avec la reconnaissance faciale est plus élevée que dans les autres quartiers. »

Clearview pourrait siphonner 100 milliards de photos faciales