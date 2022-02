Bitfinex : comment le fisc américain a remonté la piste des blanchisseurs de cryptos

Christopher Janczewski, agent spécialisé de l'unité cyber du fisc américain, détaille dans sa déclaration sous serment (« affidavit ») les éléments lui ayant permis de relier un couple de New-Yorkais, Ilya « Dutch » Lichtenstein et sa femme Heather Morgan – âgés de 34 et 31 ans et dont l'arrestation a été révélée le 8 février – à quelques 80 % des 119 754 bitcoins volés en août 2016 sur la plateforme de cryptomonnaies Bitfinex.

Ils étaient depuis stockés sur un portefeuille matériel, 1CGA4s, non relié à une plateforme d'échanges de cryptomonnaies (« virtual currency exchange “VCE” », en anglais), et dont les détenteurs restaient donc impossibles à identifier.

À partir de janvier 2017, une partie des bitcoins volés avaient cela dit été transférés via une série de petites transactions complexes sur plusieurs comptes et plateformes : « Ce remaniement, qui a créé un nombre volumineux de transactions, semblait être conçu pour dissimuler le chemin des BTC volés, ce qui rendait difficile pour les forces de l'ordre de retracer les fonds ».

Suivez l'argent