Un couple arrêté pour le piratage de 120 000 bitcoins en 2016 sur Bitfinex

Le ministère de la Justice américain a annoncé mardi l'arrestation et l'inculpation du ressortissant russo-américain Ilya Lichtenstein, 34 ans, et de son épouse, Heather Morgan, 31 ans. Elle les accuse d'avoir tenté de blanchir près de 120 000 BTC (d'une valeur actuelle d'environ 5 milliards de dollars) volés lors du piratage en 2016 de la plateforme d'échange de crypto-monnaies Bitfinex, résume MotherBoard.

Ces cinq dernières années, le couple aurait blanchi 25 000 bitcoins (environ 1 milliard de dollars), les autorités ayant récupéré et saisi les 94 000 bitcoins restants, évalués à plus de 3,6 milliards de dollars au cours actuel. À l’époque, les 120 000 bitcoins étaient évalués à un peu plus de 64 millions d’euros.

Les forces de l'ordre les ont retracés jusqu'aux comptes contrôlés par Lichtenstein et Morgan, et réussi à accéder au portefeuille qui les stockait en décryptant un fichier enregistré sur le compte de stockage dans le cloud de Lichtenstein, auquel elles avaient eu accès grâce à un mandat de perquisition.

Le fichier contenait une liste de 2 000 adresses de crypto-monnaies utilisées dans les opérations de blanchiment ainsi que leurs clés privées, et plusieurs comptes sur la place de marché du darknet Alphabay.

« Les criminels laissent toujours des traces, et l'affaire d'aujourd'hui rappelle que le FBI dispose des outils nécessaires pour suivre la piste numérique, où qu'elle puisse mener », a déclaré le directeur adjoint du FBI, Paul M. Abbate.

MotherBoard retrace également l'empreinte numérique des deux suspects, qui se présentaient comme des entrepreneurs du numérique.

« Heather R. Morgan est une économiste internationale, une entrepreneuse en série et une investisseuse dans des sociétés de logiciels B2B. Elle est experte en persuasion, en ingénierie sociale et en théorie des jeux », lit-on ainsi sur sa biographie Twitter.

Morgan avait également l'habitude d'écrire pour Forbes des articles expliquant comment devenir un YouTuber à succès ou encore les trucs connus des experts pour protéger son entreprise des cybercriminels.

Dans une vidéo TikTok, Morgan expliquait également comment elle avait bâti une entreprise de plusieurs millions de dollars à 22 ans « sans aucun financement extérieur », sans mentionner qu'elle et son mari auraient blanchi pour un milliard de dollars de bitcoins volés.