La folie NFT

Dans le cadre du développement continu du solutionnisme technologique, les NFT (parfois appelés cryptocollectibles) tiennent une place de choix : c’est la solution à on-ne-sait-pas quel problème. On les voit désormais régulièrement dans l’actualité avec des affaires qui montrent que ces actifs numériques ne sont ni compris ni maîtrisés par le plus grand nombre. Et ça ne prête pas toujours à rire.

En janvier 2022, un professeur de médecine a mis en vente sous forme de NFT un cliché d’une radiographie présentant un caractère particulier, à savoir un cliché médical d’une victime du Bataclan. L’offre de vente se trouvait sur le site opensea.io, un site spécialisé dans ce type de transactions. Dans la description de la vente, il y avait des éléments d’information pouvant permettre d’identifier (au moins partiellement) la personne en question.

De bien mauvais exemples

Dans ce premier cas, le professeur indique avoir réfléchi à l’aspect éthique sans que cela ne l’empêche d’initier la vente. On peut supposer qu’ici le problème serait que l’éthique médicale qu’il a pu développer au cours de sa carrière n’était pas adaptée à ce phénomène technologique très récent.

Jusqu’à peu, il n’aurait rien pu faire de ce cliché à part l’échanger sous le manteau, mais avec l’apparition des NFT, il est devenu possible de le vendre. Or, possible ne signifie pas souhaitable ni légal, et l’engouement actuel pour ces jetons va certainement conduire à d’autres excès ou erreurs de jugement. Sans compter qu’il n’avait pas demandé à la victime la moindre autorisation.

Autre exemple moins dramatique, Spice DAO, une organisation décentralisée, a lancé une campagne de financement participatif pour acquérir un manuscrit non publié du projet de film de 1975 d’Alejandro Jodorowsky d’après le roman de Frank Herbert, Dune.

Ce projet, qui a une histoire singulière, pour un film qui aurait duré 15 heures avec une distribution exceptionnelle, n’a jamais abouti. Spice DAO s’est donné pour mission de reprendre cette œuvre et a acquis pour 3 millions de dollars un manuscrit via NFT, ce qui correspondait à 90 fois l’estimation de Christies. Or ce que Spice DAO a acheté est effectivement une version du manuscrit, mais cela ne leur sera d’aucune utilité puisqu’il ne suffit pas d’avoir le manuscrit pour en avoir les droits.

C’est plus clair en faisant l’analogie avec le papier, car on y est plus habitué : ils n’ont fait qu’acheter le livre, pas les droits. Ça n’est pas parce que vous achetez le dernier Marc Lévy ou Amélie Nothomb que vous avez le droit d’en faire un film : vous avez le droit… de le lire ! Aucun problème légal ou éthique ici : tout s’est fait dans les règles. Spice DAO est depuis devenu la risée de nombreux internautes.

Avec les NFT, il faut donc savoir ce qu’on vend et ce qu’on achète. Les NFT ne traitent qu’une partie des mécanismes légaux dans la vente d’une œuvre.

NFT et blockchain, même combat