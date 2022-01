beIN Sports fait bloquer 18 sites de streaming illicites en France

C’est une première dans la toute fraiche histoire de la loi Arcom du 25 octobre 2021. La justice vient d’ordonner un blocage préventif de 18 sites de streaming, à la demande de beIN Sports France. Les FAI devront bloquer ces sites, mais également ceux identifiés par l’autorité fusionnant les pouvoirs de la Hadopi et du CSA. L’Équipe a révélé hier cette décision. Next INpact diffuse l’ordonnance du 20 janvier 2021, avec nos explications.

Dans un communiqué, « beIN SPORTS salue la rapidité de la procédure et la diligence avec laquelle les mesures de blocage ont été mises en place. Cette toute première décision de justice concrétise des années de travail et de lutte contre le piratage mené par beIN MEDIA GROUP, et par beIN SPORTS France, afin de protéger la propriété intellectuelle des diffuseurs et des ayant-droits, et de préserver l’écosystème du sport ».

Qu’en est-il précisément ? « De nombreux sites Internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi systématique, gratuitement, en streaming et en direct les matchs de multiples compétitions de football ». Voilà ce qu’a dénoncé en substance beIN Sports France devant la justice, tout en adressant un carton rouge à cette longue liste de sites de streaming :

beinmatch.tv beinmatchtv.tv kooora4live.net kooora4lives.com kora-online.tv kooraonline.tv yalla-shoot.us cloud.yalla-shoot.us tv.kora-star.com Livetv.sx Cdn.livetv491.me sekdrive.net sportnews.to fcstream.cc freestreams-live1.com fc.freestreams-live1.com aflam4you.tv can2021.aflam4you.tv

Pas plus tard que le 11 janvier 2022, la chaîne a ainsi assigné Orange, SFR, Free, Bouygues Télécom, Colt et Outremer Télécom devant le président du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d’une procédure de référé. Une procédure fondée sur le tout récent article L333-10 du Code du sport, introduite par la loi Arcom d’octobre 2021.

Un dispositif inédit taillé contre le streaming de compétitions sportives permettant à un détenteur de droits de faire bloquer non seulement les sites déjà identifiés, mais aussi ceux qui pourraient surgir au fil d’une compétition sportive à venir.

Dans le détail, en cas d’« atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle », chaînes et ligues sportives détentrices de ces droits peuvent donc saisir le président du tribunal judiciaire pour engager une telle procédure de blocage à l’encontre de tous les sites « dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives ».

La Coupe d’Afrique des Nations