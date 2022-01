Encadrement des promotions, « gratuit » : les lignes directrices de la DGCCRF sur l’alimentaire

Il y a quelques semaines, la Direction générale de la concurrence, dela consommation et de la répression des fraudes dévoilait « les conditions dans lesquelles les règles prévues en matière de limitation des offres promotionnelles seront mises en œuvre par les services de la DGCCRF ».

Cela concerne « les produits alimentaires et l’interdiction du terme "gratuit" ». Contactée par nos soins, la DGCCRF nous confirme que ces dispositions sont valables pour les ventes physiques et en ligne. Une bonne entrée en matière, même si on aimerait une surveillance plus stricte des « promotions » au-delà de l’alimentaire.

Il faut dire que ces encadrements sont devenus plus complexes depuis cet arrêt de la Cour de justice de 2015, relatif aux prix barrés (sur CDiscount). Un arrêt qui a imposé une analyse au cas par cas, plutôt qu'une réglementation plus générale comme l'avait envisagé un temps la France.

L’encadrement des promotions