Passe vaccinal : combat de normes autour de la vérification d'identité

La loi sur le passe vaccinal a été publiée dimanche au Journal officiel pour entrer en application aujourd’hui. Le texte vient remplacer le passe dit sanitaire demandé à l’entrée des salles de cinéma, des restaurants ou des cafés. La loi autorise par ailleurs les personnes en charge du contrôle de ce document de faire une vérification d’identité.

Plus exactement, « lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente », elles pourront demander au détenteur « de produire un document officiel comportant sa photographie ». Une vérification dite « de concordance ».

La mesure est passée sans encombre devant le Conseil constitutionnel. D’un, « le refus de la personne de produire un tel document ne peut avoir pour autre conséquence que l'impossibilité pour elle d'accéder à ce lieu ». De deux, le législateur a voulu « assurer l'effectivité de l'obligation de détention d'un "passe" » à des fins sanitaires. De trois, les données de concordance ne sont pas enregistrées. Enfin, ces contrôles devront se faire en respectant le principe d'égalité devant la loi, et donc « qu'en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes ».

Durant les débats parlementaires, le député Philippe Latombe avait néanmoins regretté les choix opérés par la France. Celui-ci aurait préféré un TAC ou Tous Anti Covid qui s’appuie sur une autre norme que celle choisie par les autorités françaises. La norme 105 plutôt que la 101, qualifiée de norme « rigide » en ce sens qu’il n’est pas possible d’y ajouter d’autres éléments que ceux prévus initialement, comme la photo. Une mesure qui aurait évité les tergiversations légistiques sur ces vérifications d’identité de personnes privées par des personnes privées.

Nous avons interrogé Gilles Barré, qui fut administrateur de la Fédération des Tiers de Confiance du Numérique, une association loi 1901 présidée par la Chambre Nationale des Commissaires de Justice. il a été cocréateur du groupe de travail sur le Cachet Électronique Visible.

Cette fédération avait fondé l’Association Internationale de Gouvernance du Cachet Electronique Visible, qui elle-même avait travaillé avec l’Agence nationale des titres sécurisés sur le projet de norme « 101 », avant de travailler seule sur la « 105 ».

Quelle est l’histoire de la norme 101 et la 105 et quelle a été votre implication sur ces sujets ?

Le passage à la normalisation des spécifications du « 2D-DOC », forme initiale du Cachet Electronique Visible développée par l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés, sous tutelle du Ministère de l’Intérieur), a été proposé et financé par la FnTC dont j’étais administrateur et cocréateur du Groupe de Travail sur le CEV en 2011. La FnTC intervenait déjà en soutien de l’ANTS qui l’avait sollicitée, en labellisant les solutions de génération et de lecture du CEV « 2D-DOC ».

L’ANTS et l’AIGCEV (Association Internationale de Gouvernance du Cachet Electronique Visible, créée en octobre 2016 à l’initiative de la FnTC pour prendre son relai sur le CEV) ont travaillé de concert, dès le début des travaux en 2016, à l’élaboration de la norme AFNOR XP Z42-101 dite « 101 » qui a été publiée début 2019.

Publiée en 2020, la norme XP Z42-105 dite « 105 » a été financée et élaborée à l’initiative de l’AIGCEV et une importante contribution de ses experts, en l’absence de l’ANTS qui manquait temporairement d’experts à cette période. Pour autant, l’ANTS et le Ministère de l’Intérieur ont continué de soutenir et de se tenir informés de nos travaux de normalisation en participant de manière très régulière et attentive à nos Conseil d’Administration depuis fin 2016.

Quels sont les points communs, mais surtout les différences techniques entre l’une et l’autre ?

Dans ces deux Normes, le Cachet Electronique Visible (CEV, qui est une déclinaison de la signature électronique) garantit l’origine et les données clés d’un document, quel que soit le support, électronique ou papier. Il permet de vérifier à la fois l’intégrité des données (y a-t-il eu ou non falsification des données ?) et si le signataire est un signataire légitime (le certificat de signature utilisé, délivré par une autorité de certification labellisée, est-il celui d’un signataire autorisé ?).

Il s’agit donc de deux normes d’encodage qui remplissent toutes les deux les fonctions que je viens de citer, mais selon des modalités techniques d’encodage distinctes.

Dans les deux cas, les données sont « encapsulées » dans un code 2D qui facilite leur acquisition par un lecteur ad hoc. Ces deux normes ne concernent que le contenu du CEV, elles laissent libre le choix du code 2D à utiliser, les CEV pouvant être représentés indifféremment par un Datamatrix, un QR Code ou tout autre code propriétaire ou non.

Alors qu’en est-il des différences ?