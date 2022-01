Passe vaccinal : la solution du député Philippe Latombe pour éviter la vérification d'identité

Quel regard portez-vous sur cette mue du passe sanitaire en passe vaccinal ?

Je vais faire une réponse de Normand, ce que je ne suis pas puisque je suis Vendéen : on est dans le trend, sans aller jusqu’au bout. Beaucoup de pays commencent à réfléchir à l’obligation vaccinale. Nous, on ne veut pas sauter le pas. Pour ne pas avoir l’obligation vaccinale, une des promesses du Président de la République, on arrive donc à la contrainte qu’est ce passe vaccinal.

À la différence du passe sanitaire où ceux qui veulent pouvoir avoir accès se font tester ou se vaccinent, avec le passe vaccinal, on veut que toute la population soit vaccinée. C’est une obligation vaccinale qui ne dit pas son nom, mais qui en est une quand même.

Je suis persuadé que le chef de l’État pense vraiment ce qu’il a dit au Parisien ( « emmerder » les non vaccinés, ndlr). Au départ, il estimait que le dire ou l’imposer n’était pas une bonne idée. Du coup, il est un peu coincé. Il suffit pourtant de regarder l’Italie, qui commence à vacciner de façon obligatoire.

Qui dit passe vaccinal, dit désormais vérification de « concordance » d’identité. Quelle est votre analyse ?

Cela me choque. Je reviens sur la même interview au Parisien, où le Président a dit en substance « moi mon rôle, c’est de taper d’habitude sur l’administration quand elle emmerde les Français ».

Sur ce coup-là, depuis le début du passe sanitaire, l’administration a raté le coche et « emmerde » les Français, alors que technologiquement, on avait la possibilité de faire beaucoup plus simple et préserver une partie des libertés publiques et individuelles.

Comment ?